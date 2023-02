Letizia di Spagna | il tragico anniversario e il senso di colpa più grande

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono passati sedici anni dall’evento drammatico che ha sconvolto per sempre la vita didi: la scomparsa di sua sorella Erika Ortiz. La ragazza, all’epoca trentunenne, aveva avuto una vita più complicata di quella delle sue sorelle maggiori,e Telma, e questa infelicità latente, insieme al peso dell’improvvisa notorietà portata dall’ingresso nella Famiglia Reale spagnola, hanno pesato sulla difficile scelta compiuta da Erika, quella di togliersi la vita. Da allora la Regina divive con il rimpianto di non aver fatto di più per salvare sua sorella. Il dolore piùdidiEra la mattina del 7 febbraio 2007 quando Erika Ortiz, sorella minore didi, decise di togliersi la vita. ...

Non c'è occasione informale nella quale la principessa non l'abbia sfoggiata, spesso insieme a mammadie alla sorella Sofia. Si tratta di perfettamente annodata sulla parte centrale ...Non ci stupisce, a lungo era stata etichettata come perfetta risparmiatrice e amante del riciclo, battuta solo dadi. Il famoso giaccone di Kate Middleton . Eppure, negli ultimi mesi, ...

Letizia di Spagna e la lezione di stile buona per tutte le grandi occasioni Vanity Fair Italia

Letizia di Spagna, la gonna rosa che "sfida" la diplomazia e si porta a tutte le età la Repubblica

L'ambasciatore iraniano non saluta Letizia di Spagna, 'è il protocollo' Agenzia ANSA

Letizia di Spagna: perché sappiamo così poco su di lei AMICA - La rivista moda donna

L'outfit regale di oggi: Letizia di Spagna in rosso scaramantico e con citazione preziosa Vanity Fair Italia

La Regina di Spagna ha perso sua sorella sedici anni fa in circostanze drammatiche, e da allora si pente di non averla aiutata per prevenire la tragedia ...Capelli sciolti e lisci o in versione messy, ponytail, raccolti con trecce e chignon: i mille hair look di Leonor di Spagna ...