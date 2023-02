L’Eredità | il campione Riccardo Bertocci non si presenta Flavio Insinna | “Non è più in gara per motivi personali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) I telespettatori desono rimasti decisamente spiazzati sabato sera quando, a sorpresa, non hanno trovato il super. Nelle ultime settimane, infatti, l’uomo è stato il protagonista assoluto del quiz di Ra1 con la sua cultura e la grande preparazione che gli hanno consentito di aggiudicarsi anche la vittoria alla famigerata “ghigliottina”. Cosa è successo? E’ stato il conduttorea dare spiegazioni, rivelando cheha deciso di ritirarsi dal gioco per. “Il concorrente non è più inper” ha detto, non aggiungendo però ulteriori dettagli. Non si sa quindi nulla di più su ...