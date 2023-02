L’emendamento del governo al decreto trasparenza sui benzinai fa infuriare sia i distributori che i consumatori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il faticosissimo parto della nuova normativa suidi benzina ha vissuto oggi un altro momento chiave con la presentazione degli emendamenti delalvarato a metà gennaio. Ilera intervenuto d’urgenza dopo aver attribuito ad una non meglio precisata speculazione la responsabilità degli improvvisi rincari di benzina e gasolio. In realtà, dati alla mano, l’unico responsabile era lo stessoche aveva deciso la completa rimozione degli sconti sulle accise introdotti nel marzo 2022 dall’esecutivo Draghi. Da questo pastrocchio era uscito unoggetto di forti critiche, sfociate nella serrata dello scorso 24 gennaio. Con le modifiche presentate oggi resta comunque l’obbligo per idi esporre i cartelloni con il prezzo ...