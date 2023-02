Lei mi ha lasciato | ma dice che un giorno torneremo insieme

Leggi su dilei

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ciao, mi chiamo D. e ho 34 anni. 3 anni fa ho conosciuto lei, più piccola di me di 12 anni, e ho letteralmente perso la testa. Dopo pochi mesi di fidanzamento siamo andati a convivere, lasciandoci trasportare dall’entusiasmo e dalla passione. Ma già dopo pochissimo sono iniziati i problemi. Lei ha cominciato a lavorare, prima viveva con i genitori e non lo faceva, e ad accusare quella quotidianità fatta di casa, cucina e lavoro. Ovviamente anche io facevo la mia parte, ma lei era abituata a non fare niente, prima della convivenza. Abbiamo poi iniziato a discutere perché quasi tutti i giorni lei andava a ballare rientrando alle 5 di mattina, proprio quando io uscivo per andare a lavoro. Non ci incontravamo mai e a me questo pesava, così le ho chiesto di ridurre le uscite. Non le ho mai impedito di andare a ballare, questo lo voglio precisare, solo che devo ammettere che non ero ...