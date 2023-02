Lecco | uccide la moglie e poi chiama il figlio | “Ho strangolato la mamma”

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tragedia nella notte a, dove un uomo di 86 anni ha ucciso l’anziana, sua coetanea, strangolandola. L’omicidio è avvenuto in via dell’Eremo, nella parte superiore della città, vicino all’ospedale. Dopo aver ucciso la consorte l’uomo hato ildicendogli cosa aveva fatto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie coetanea strangolandola la notte scorsa a. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di. Dopo aver ucciso la consorte l'86enne ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da lì è scattato l'allarme. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di ...Un 86enne ha ucciso la moglie in casa. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della ...

Lecco, uccide la moglie e chiama il figlio: ho strangolato la mamma Sky Tg24

Anziano uccide la moglie a Lecco - Cronaca Agenzia ANSA

Lecco, 86enne uccide la moglie e chiama il figlio per confessare. Trovato il cadavere di un’altra donna… Il Fatto Quotidiano

Lecco, 86enne uccide la moglie strangolandola TGCOM

Ilaria Cucchi a Lecco: "L'indifferenza uccide" Unica TV

Tragedia nella notte a Lecco, dove un uomo di 86 anni ha ucciso l’anziana moglie, sua coetanea, strangolandola. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'o ...Macabro rinvenimento all'alba in provincia di Lecco dove è stato trovato il cadavere di una donna all'interno di un'auto sul sedile posteriore ...