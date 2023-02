Lecco | uccide la moglie e chiama il figlio | ho strangolato la mamma

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Un anziano di 86 anni ha ucciso lacoetanea strangolandola la notte scorsa a. L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di. Dopo aver ucciso la consorte l'86enne hato ildicendogli cosa aveva fatto e da lì è scattato l'allarme. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, coordinate dalla Procura di

.... Gli investigatori stanno ora interrogando i parenti per cercare di risalire alla dinamica dell'accaduto e le cause della morte. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul cadavere....Sul corpo non sarebbero presenti segni di violenza leggi anchela moglie e chiama il figlio: ho strangolato la mamma Una prima ricognizione cadaverica esterna non ha evidenziato segni ...

