Lecco In zona ospedale Manzoni ottantenne uccide la moglie

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dramma familiare in via dell’Eremo in. Un pensionato di 87 anni ha strangolato lacoetanea e malata da tempo. Dopo il femminicidio l’ha avvisato il figlio per comunicargli il delitto. Il figlio ha allertato i soccorsi ma non c’era più nulla da fare. Sul posto, oltre allo stesso figlio, si sono precipitati i sanitari e le forze dell’ordine. Sul caso indagano i Carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo e iniziato a ricostruire la dinamica dell’omicidio. L’appartamento è stato messo sotto sequestro.