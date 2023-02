Lecco | cadavere di donna trovato in un' auto su una spiaggia del lago | è una scrittrice

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Giallo in provincia di, dove ildi unaè statoquesta mattina all'interno di una Fiat Panda, sui sedili posteriori. L'si trovava in località Rivabella ed era su una, con le ruote anteriori in acqua. Si tratta della psicologa eMaria Cristina Janssenn, 67 anni, madre di due figli, milanese d'origine e tornata nel Nord Italia a fine 2022 doopo essere stata per molti anni ma residentein Toscana. Risulta infatti che dal 2006 abitasse a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Secondo quanto appreso, la decisione di tornare a Milano, mentre il marito anch'egli in pensione è rimasto ad abitare a Campiglia, sarebbe avvenuta perché a quanto risulterebbe la coppia era in via di separazione.Laaveva ...