(Di lunedì 6 febbraio 2023) commenta A, unha ucciso lacoetanea. E' accaduto nella notte, in un'abitazione nella parte alta della città, non lontano dall'ospedale. Dopo l'omicidio l'anziano ha ...

L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di. Dopo aver ucciso la consorte l'ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da ...L'omicidio è avvenuto in via dell'Eremo, nella parte superiore della città, vicino all'ospedale di. Dopo aver ucciso la consorte l'ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da ...

Lecco, 86enne uccide la moglie strangolandola TGCOM

Lecco, 86enne uccide la moglie e chiama il figlio per confessare. Trovato il cadavere di un’altra donna… Il Fatto Quotidiano

Attraversa la strada sotto la pioggia: uomo travolto e ucciso da una ... Fanpage.it

Il sacrificio della nonna Travolta e uccisa dal tir per salvare suo nipote QUOTIDIANO NAZIONALE

Lecco, 5 incidenti in una mattina: 18enne miracolato, ferite due bambine di 9 anni IL GIORNO

Due donne morte in poche ore nella stessa città: se si tratta di due femminicidi non si sa ancora. Di sicuro c’è che a Lecco un anziano di 86 anni ha ucciso la moglie coetanea strangolandola. L’omicid ...vicino all’ospedale di Lecco. Dopo aver ucciso la consorte l’86enne ha chiamato il figlio dicendogli cosa aveva fatto e da lì è scattato l’allarme. Sull’accaduto indagano la polizia della città.