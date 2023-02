Le Indagini di Lolita Lobosco 2 replica quinta puntata in streaming e su Rai Premium | riassunto episodio 5 “Caccia al mostro”

Ascolti tv domenica 5 febbraio 2023, su Rai1 LediLobosco 2ha conquistato una media di 4.790.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale5 la prima tv di Fino all'ultimo indizio 2.147.000 e 11.5%. Su Rai2 N. C. I. S. Los ...Rai 1 si impone, in sequenza, con ' L'Eredità ' , ' I Soliti Ignoti ' e la serie ' LediLobosco 2 ' , con Luisa Ranieri protagonista. L'ennesimo successo, con quasi 4,8 milioni di ...

Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv (domenica 5 febbraio) la penultima puntata: trama e anticipazio ilmessaggero.it

Quinta indagine per Lolita Lobosco: anticipazioni del 5 febbraio Libero Magazine

Le indagini di Lolita Lobosco 2, anticipazioni della penultima puntata stasera in tv: chi è il mostro Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni Today.it

Lolita Lobosco 2, anticipazioni ultima puntata 12 febbraio: novità sulla morte del padre di Lolita Fanpage.it

In questo momento difficile capirà di non amare più Danilo. A seguire la replica della quinta puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 2 in streaming e su Rai Premium. L’episodio 5 “Caccia al mostro”, ...La seconda stagione di Lolita Lobosco 2 sta per giungere al termine: ecco tutte le anticipazioni sull'ultima puntata che andrà presto in onda.