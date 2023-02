Le Iene | le anticipazioni di martedì 7 febbraio 

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Le, ecco ledel nuovo appuntamento:Domani,7 febbraio, in prima serata su Italia1, un nuovo appuntamento con “Le”. Tra gli ospiti in studio: il cantante e youtuber Fabio Rovazzi, il karateka Luigi Busà e lo scrittore Mattia Insolia. Tra i servizi della puntata: Filippo Roma è sul tema doping nel mondo del calcio. Nelle ultime settimane, infatti, molti ex giocatori hanno rilasciato dichiarazioni nelle quali hanno espresso le loro paure in merito a determinate sostanze prese ai tempi in cui giocavano. Tra i primi a parlarne Dino Baggio, ex centrocampista della nazionale e vicecampione del mondo negli Stati Uniti nel 1994 che, ai microfoni di una trasmissione, ha dichiarato: «Bisognerebbe investigare un po’ sulle sostanze prese in quei ...