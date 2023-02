Le foto e i video del terribile terremoto in Turchia e Siria | più di 1900 morti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 febbraio 2023 c’ stato unche ha colpito il sud dellae il nord della. Sono oltre 30 le scosse di registrate finora in, inclusa la prima di magnitudo 7.8 e quelle più recenti di magnitudo 7.5 e 6.0. Il drammatico bilancio è di almeno, ma è una cifra destinata quasi certamente a continuare a salire. Sotto le macerie ci sono migliaia di feriti e dispersi. Secondo una stima dell‘Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs), ipotrebbero essere anche 10mila. Vi raccomandiamo... 10 anni di Convenzione di Istanbul: le donne muoiono come mosche Nel suo primo decennio di vita, il trattato ...

... 'Questi palloni ci sono da molto tempo', ha scritto su Facebook postando unadella stessa '... nel settembre 2018 sarebbero spuntati deidi un pallone ad alta quota che testava missili ...... i turisti chiedevano di scattare loro unacon il panorama napoletano di sfondo. Un po' come ... - - > GUARDA IL- - > - -

Audi activesphere concept, l’anteprima mondiale a Cortina. Video e foto dell’evento Corriere della Sera

Spezia-Napoli, Osimhen in mezzo ai tifosi nel pre partita: ecco perché Sky Sport

Migliaia di foto e video pedopornografici, imprenditore denunciato TrevisoToday

Trebbiatura come una volta al Bioparco di Caraglio (video e foto) - La Guida LaGuida.it

Incendio a Marlengo (FOTO e VIDEO): il bosco brucia per tutta la notte. Sono più di 200 i pompieri ancora al lavoro con ... il Dolomiti

Un sisma di magnitudo 7.8 si è registrato nei pressi della città di Gaziantep, in Turchia, vicino al confine con la Siria. Un'altra violenta scossa si è registrata in mattinata. Revocato l’iniziale al ...Lo scatto realizzato da un fotografo in Patagonia è diventato il simbolo perfetto della libertà della natura: la foto ritrae un delfino che sembra librarsi in aria. Ci sono immagini che non hanno biso ...