LDA a Sanremo | “Alex Britti? Mi ha risposto | ‘ci vediamo all’Ariston' ”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Luca D’Alessio, in arte LDA, è pronto per salir sul palco dell’Ariston. La 73esima edizione del Festival disi avvicina e il cantautore concorrerà al concorso canoro con Se poi domani. Una canzone nata di notte come tutti i suoi pezzi. LDA è pronto per il suo debutto al Festival di, l’evento canoro più atteso che presto taglierà il suo 73esimo nastro. Il giovane artista che ha attraversato anche gli studi della scuola di Amici, salirà sul palco del Teatro Ariston con il brano Se poi domani. LDA parla d’amore nelle sue melodie. Sempre più consapevole della sua penna, l’artista è pronto anche con un nuovo album che uscirà poco dopo l’esperienza sanremese. E se il 2022 è stato un anno che ricorderà per sempre, il 2023 si preannuncia già un successo che vede un primo tassello dei desideri espletarsi: partecipare al Festival di ...