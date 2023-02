(Di lunedì 6 febbraio 2023) . L’incontro tra il presidente Lotito e l’agente del serbo Kezman è avvenuto con una conference call. Il numero uno biancoceleste ha spinto per un’apertura sul rinnovo di contratto, mentre il procuratore ha ribadito la volontà di tentare una nuova esperienza senza però lasciare laa parametro zero. L’Arsenal che resta la meta più vicina. L'articolo proviene da Italia Sera.

Adesso, a pochi giorni dal voto neldel prossimo weekend, c'è chi si fa più di una domanda ... Rispetto ai malumori nel partito di Calenda, Capone non vuole sentir parlare di risse: 'Si, ...Parlando di mobilità green, sidi ' mobilità a idrogeno , biocombustibili ed elettrico, ... vedere per credere Il 12 e 13 febbraio si vota per le elezioni regionali ine Lombardia: la ...

Lazio, si discute del futuro di Milinkovic Savic Italia Sera

Agostinelli: "Lazio praticamente perfetta, ma Immobile non si discute" Lazionews.eu

Agostinelli: “La Fiorentina gioca sempre per vincere, ma non segna” Viola News

Lazio, Agostinelli: “Ora rasenta la perfezione, ma senza Immobile..." La Lazio Siamo Noi

Coppa Italia, stasera Juventus-Lazio: ecco dove vederla in diretta tv Tvblog

Lazio, si discute del futuro di Milinkovic Savic. L’incontro tra il presidente Lotito e l’agente del serbo Kezman è avvenuto con una conference call. Il numero uno biancoceleste ha spinto per un’apert ...Milano, 5 feb. Così Papa Francesco rispondendo a una domanda sulla possibilità di incontrare il presidente russo Vladimir Putin per discutere della pace (LaPresse) – “Io sono aperto a incontrare… Legg ...