Lazio | Rocca | “Sarri è pragmatico | potrebbe votarmi Mourinho? Più vicino a Conte e Bianchi”

Leggi su sportface

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Francesco, candidato del centrodestra alla presidenza della regione, ha dichiarato su Rai Radio1: “Io sono laziale da sempre. Ma certo per promozione direi: forza Roma, faremo lo stadio. Forza lupi? No, con questo stiamo esagerando, le aquile volano alto”. Poi continuando a scherzare sulla sua fede calcistica ha dichiarato: “è più simpatico, è un uomo, ha a che fare con il concreto,prendere in considerazione la mia candidatura.è più saccente, anche un po’ populista… per quel rapporto ruffiano con la Curva.essere tranquillamente un bravo seguace di”. SportFace.