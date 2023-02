Lazio | Milinkovic-Savic e il retroscena sul rinnovo | incontro Lotito-Kezman

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Prima le priorità, poi l’addio. Sergejha fissato l’obbiettivo da raggiungere prima che la sua avventura allafinisca: approdare in Champions League. Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione in biancoceleste per lui. Il serbo, oramai arrivato alla soglia dei 30 anni è volenteroso di provare nuove avventure calcistiche, magari in nuovi campionati. Una delle papabili destinazioni potrebbe proprio essere la Premier League: l’Arsenal non molla il giocatore, dopo l’interessamento perpetuato già quest’estate. Inoltre il n.21 laziale avrebbe già ribadito la sua volontà di partire quest’estate al presidente, che nel frattempo ha avuto untelematico con l’agente del calciatore, Mateja: ilè al momento l’ultima ...