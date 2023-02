Lautaro Martinez sempre più leader decisivo! Una leggenda sta svanendo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023)si conferma l’uomo più in forma dell’Inter con tanto di fascia di capitano al braccio. L’argentino ha deciso il derby con il Milan mettendo a segno il suo settimo gol in una stracittadina. E anche lasu un Toro poco decisivo nelle partite importanti svanisce DECISIVO –di più ilindiscusso dell’Inter. Il numero 10 nerazzurro ha una carica speciale dopo il trionfo al Mondiale in Qatar ed è innegabile che tutto ciò si rifletta in campo. Non solo grinta e tenacia, ma anche tanti gol decisivi e prove da vero trascinatore (con tanto di fascia al braccio).ha deciso il derby contro il Milan mettendo a segno un gol bellissimo con una delle specialità di casa, ovvero il colpo di testa. Inoltre, ...