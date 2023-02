Lautaro Martinez ora è un leader | superato anche l’ultimo esame – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Èl’uomo derby. Il numero 10, oltre ad aver segnato il gol decisivo, si è distinto per una prestazione da giocatore totale– La nuova etichetta didopo l’ennesima firma contro il Milan. Con quello di ieri sono 7 i centri del Toro nelle stracittadine , quanto basta per definirlo il nuovo killer dei derby. Il numero 10, oltre al gol, hadue occasioni in apertura, poi nella ripresa prima ci mette la mano Tatarusanu, poi un fuorigioco millimetrico gli nega la gioia della doppietta. Si può, in sostanza, parlare diper, che a 25 anni ha già fatto molto, essendo campione del Sud America prima e del Mondo poi. Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano ...