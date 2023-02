Lautaro Martinez è il Nuovo Re dei Derby | Milan Affronta un Altro Incubo Argentino | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La Coppa o il campionato non fanno alcuna differenza:non perdona quando vede rossonero. Finalmente, direbbe qualche tifoso nerazzurro. UnMilito che mette in apprensione i cugini, uno che fa partire l’Inter dall’1-0 quando c’è di mezzo una stracittadina. Ne sa qualcosa Abate, che è diventato la vittima preferita del Principe. Ecome lui, come lo è anche Icardi, unche ha arrecato qualche dispiacere ai rossoneri neidecide ile lo fa con la fascia al braccio, nel giorno in cui Marotta scarica definitivamente Skriniar: “Non possiamo lasciare capitano chi non mostra appartenenza”. Il “Toro”, per l’Inter ha rischiato il Mondiale, forzando sul dolore alla caviglia fino alla settimana prima della ...