Lautaro incubo per il Milan e per i francesi | dopo il Mondiale | numeri da urlo

"Queste partite si vivono come le viviamo in Argentina - ha spiegato- e un'altra volta abbiamo dimostrato, giocando a calcio, che Milano è nerazzurra". Poi sul suo momento: "Sono più ...affonda Pioli, il Milan non c'è più, mentre l'Inter è seconda da sola sempre a - 13 dal ... Per Pioli e i suoi, questo inizio di 2023 si conferma da. Peraltro, fa discutere la scelta del ...

Coppa o campionato non fa alcuna differenza, quando Lautaro vede rossonero non perdona. Finalmente, direbbe qualche tifoso nerazzurro. Un nuovo Milito che mette in apprensione i cugini, uno che ti fa ...Settimo gol in carriera al Milan: se volete un altro motivo per volere bene a Lautaro Martinez, eccovelo servito. Il Toro di Bahia Blanca si è ormai preso definitivamente i galloni di uomo derby, di i ...