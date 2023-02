L’Asi vuole programmazione sugli insediamenti fotovoltaici | eccesso di richieste

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Si registra una vera e propria esplosione circa le domande di suolo perdi impianti produttivi del fotovoltaico. Il Presidente dell’Area di Sviluppo industriale della Provincia di Benevento, Luigi Barone, ha la scrivania sommersa di istanze localizzative per oltre un milione di metri cubi. Una situazione difficilmente gestibile e non certo per una ragione legata alla mancanza di spazi, quanto per una evidente necessità di realizzare programmi di intervento che abbiano credibilità e compatibilità economica. Barone ha quindi chiesto che di questa spinosa questione ne discutesse l’Assemblea dei Soci delcomposta da Comune, Provincia e Camera di Commercio, unitamente ai Sindaci dei Comuni ove insistono agglomerati industriali. Lo scopo dell’incontro era di una riflessione programmatica sulla qualità ...