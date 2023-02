Gli effetti del devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria si vedono anche nella pista dell'aeroporto di Hatay, dove l'si è sollevato impedendo agli aerei di atterrare e partire 6 febbraio 2023Sull'. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia': così il boss Matteo Messina Denaro , il 23 maggio, giorno delle commemorazionistrage mafiosa di Capaci , costata a vita al ...

L’asfalto della pista si solleva dopo il terremoto: le immagini dell’aeroporto Tiscali Notizie

Lavori pubblici per 2 milioni di euro a Cervia: nuovo asfalto nel ... Ravenna e Dintorni

Nuovo asfalto in via Righini, lavori per la pista ciclabile in via Pio ... Comune di Firenze

Nuovo asfalto Il traffico sarà rivoluzionato LA NAZIONE

Napoli, asfalto al posto dei sanpietrini: si disegna il nuovo corso San Giovanni ilmattino.it

“E io qua sono bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non di bucate. Sull’asfalto. E non si muove per le commemorazioni di sta minchia”. E’ quanto ha dichiarato il boss Matteo M ...MotoGP: AGGIORNAMENTO CON I TEMPI ALLE 16.30 - Michele ha scalzato dalla testa della classifica Fernandez, terzo tempo per Crutchlow, poi Bradl, Folger e Savadori ...