L' ansia da separazione si genera perché il cane | rimasto solo | pensa di non riuscire a sopravvivere senza la sua famiglia E si scatena in modo anche violentissimo Di solito | alle origini di questi problemi c' è un distacco traumatico dalla mamma O anche | da cucciolo | un rapporto di eccessiva dipendenza con il padrone

Leggi su iodonna

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Magari succede, quando era, ha passato il periodo della pandemia con i padroni in smartworking, e ora si ritrova a trascorrere intere giornate da. Oppuregli equilibri dellasi sono modificati e la persona di riferimento è meno presente in casa. Ma può bastare che rimangaper il tempo di una commissioneabbia reazionimolto violente. Ilche soffre didapuò arrivare a distruggere un appartamento, abbaiando e ululando per ore epace, distribuendo i suoi bisogni ovunque. ...