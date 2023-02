Lamborghini - Invencible e Auténtica | due one-off per l' addio al V12 puro

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lacelebra per l'ultima volta il glorioso V12 aspirato con due one-off. Si tratta delle, l'ultima roadster e l'ultima coupé del Toro spinte dal motore della Aventador e delle sue derivate. Dopo di loro la storia cambierà per sempre con il debutto del V12 ibrido, atteso sulla nuova biposto che sarà svelata quest'anno. Estreme come da tradizione. Il Centro Stileha voluto rielaborare ancora una volta la piattaforma della Aventador e le linee che hanno caratterizzato i modelli degli ultimi anni, prendendo ispirazione anche da altre serie limitate del passato, come la Sesto Elemento, la Reventón e la Veneno. Le forme sono estreme e ricercate, come il Dna del marchio impone, e le carrozzerie sono interamente di fibra di carbonio. Il tema dell'esagono è ripreso nei gruppi ottici ...

