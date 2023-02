Lamborghini - Invencible e Auténtica | due one-off per l' addio al V12 aspirato

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Lacelebra per l'ultima volta il glorioso V12con due one-off. Si tratta delle, l'ultima roadster e l'ultima coupé del Toro spinte dal motore della Aventador e delle sue derivate. Dopo di loro la storia cambierà per sempre con il debutto del V12 ibrido, atteso sulla nuova biposto che sarà svelata quest'anno. Estreme come da tradizione. Il Centro Stileha voluto rielaborare ancora una volta la piattaforma della Aventador e le linee che hanno caratterizzato i modelli degli ultimi anni, prendendo ispirazione anche da altre serie limitate del passato, come la Sesto Elemento, la Reventón e la Veneno. Le forme sono estreme e ricercate, come il Dna del marchio impone, e le carrozzerie sono interamente di fibra di carbonio. Il tema dell'esagono è ripreso ...

La punta di diamante dellasarà tutta nuova: avrà un inedito V12 aspirato, ma ibrido, con circa 900 CV. Il nome Forse Revuelto. "REVUELTO" o "" - Ovvero, dallo spagnolo, "burrascosa" o "invincibile"

Un inno al motore V12 aspirato. Lamborghini, a poche settimane dal debutto della sua prima supersportiva ibrida, ha voluto celebrare il propulsore con la coupé Invencible e la roadster Auténtica. Due ...Lamborghini has pulled the wraps off not one, but two one-off V12-powered supercars that officially bid farewell to the naturally aspirated V12 engine. The Lamborghini Autentica and Lamborghini ...