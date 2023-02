(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - "Quest'anno 4,3didi, secondo le ultime stime dell'Unfpa. Questo dato si prevede raggiungerà i 4,6entro il 2030, in quanto conflitti, cambiamento climatico, crescente povertà e disuguaglianze continuano a ostacolare gli sforzi per trasformare le norme sociali e di genere chealla base di questa pratica dannosa e interrompono i programmi che aiutano a proteggere le". E' l'lanciato da Natalia Kanem, direttore esecutivo Unfpa e Catherine Russell, direttore generale dell'in occasione della Giornata internazionale di tolleranza zero allefemminili. Questa ...

Il Vice Direttore Generale dell', Omar Abdi, ha dichiarato 'che i numeri sono allarmanti e che più di un milione di ragazze che avrebbero dovuto frequentare la scuola secondaria hanno perso ...È questo l'lanciato in una nota congiunta da diverse agenzie delle Nazioni Unite, tra cui la Fao, l'Unhcr, l', l'Oms e il World Food Programme. 'È probabile che questa situazione ...

L'allarme di Unicef: 4,3 milioni di ragazze sono a rischio di mutilazioni genitali AGI - Agenzia Italia

Afghanistan, oltre un milione di studentesse escluse dalla scuola secondaria. L’allarme di Unicef Orizzonte Scuola

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Giornata contro le mutilazioni genitali femminili: 4,3 milioni di ragazze a rischio Corriere Nazionale

Allarme cyberbullismo, al via la task force. Ma crescono i casi il Resto del Carlino

Numeri allarmanti sui tentativi di suicidio e in generale sui ricoveri per sintomi depressivi. Dati emersi in una tavola rotonda tra esperti e operatori sanitari messi a confronto dal Rotary e dall'Un ...Il Comune di Pesaro, Unicef e la Polizia di Stato si uniscono insieme per affrontare un messaggio tanto importante quanto attuale, ovvero quello dei "Pericoli della rete". Questo infatti il nome del p ...