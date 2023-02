Lago d’Endine | la gestione della pesca passa all’Associazione Pescatori di Bergamo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo una lunga trafila burocratica, partita a ottobre 2021 con la determina pubblicata dal Comune di Endine Gaiano, lasulle acque delfinalmente nelle mani dell’Associazionetori diper il prossimo quinquennio. È stata quindi creata l’Ats “di Endine” che vede a capo il dirigente federale nazionale Lorenzo Ziboni, che si prenderà in carico le attività previste dal bando a partire dalla, ma anche la tutela dell’ambiente e il ripopolamentofauna ittica, la vigilanza, la didattica e la promozione turistica. “Con la firma del contratto di affidamento in concessionedelle acque del ...

Montagne, spiagge e acque balneabili. Ilè un'oasi di natura, relax e divertimento all'aria aperta, tra le nostre mete preferite in Lombardia per una gita fuori porta. Non solo durante la bella stagione:'inverno può succedere ...Oltre alla carica di sindaco, aveva rivestito per un decennio anche quella di presidente della società di Navigazione del'Iseo, fu pure viceresidente del Consorzio dei Laghi Iseo,e ...

