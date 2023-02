La terra si è spostata di tre metri | cosa è successo in Turchia e i rischi per l' Italia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il terremoto di questa notte che ha provocato migliaia di morti e raso al suolo migliaia di edifici trae Siria ha spostato ladi tre. A fare il punto sul sisma e sulle ripercussioni nella regione del Medineo è Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). "La placca araba si è mossa di circa 3lungo una direzione Nordest-Sudovest rispetto alla placca anatolica; parliamo di una struttura nell'area di confine tra questo mondo, quello della placca araba, con quello della placca anatolica", spiega il professore al Corriere della sera. La faglia "si è attivata per almeno 150 chilocon uno spostamento anche superiore ai tre", il tutto "in alcune decine di secondi" spiega Doglioni. In ...

Aybige Akingi, sismologa turca dell'Ingv. "Il governo ha stanziato fondi per costruire case resistenti, ma solo in piccola parte hanno raggiunto l'est".