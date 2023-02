La strada che ha portato Thauvin a Udine

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) In ogni foto che gli è stata scattata da quando è arrivato a– con Pierpaolo Marino, con Totò Di Natale, con la maglia bianconera e il suo nome sulle spalle – Florianha il sorriso disteso, l’espressione di qualcuno che ha trovato la serenità, o che perlomeno così vuole farci credere. Eppure, se facciamo uno sforzo, possiamo scorgerci una vena malinconica, quel tipo di malinconia che scivola via da quelle fossette che i sorrisi sforzati non riescono davvero a riprodurre. Ha dichiarato di aver scelto l’se perché ha ricevuto «tante chiamate da parte della società. Per un giocatore è importante sentire la fiducia . Adesso voglio subito ripagarla». Florian, con la fiducia è evidente abbia un problema: se non da sempre, sicuramente ora. Sente di averne ricevuta molta, nei suoi confronti, ...