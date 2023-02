La storia di Samara Joy | che ha vinto il Grammy come Nuova migliore artista del 2023

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Joy, 23 anni, originaria del Bronx, New York City, si è fatta conoscere al college prima di diventare virale su TikTok nel 2020 con più di 1 milione di visualizzazioni. Nella giornata di ieri Joy si è portata a casa il premioBest New Artist aiAwardsJoy hacondiviso dal sito ufficiale deiAwards, battendo i colleghi nominati Anitta, Maneskin, Omar Apollo, Domi e JD Beck, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. “Ho guardato voi tutti in TV per così tanto tempo“, ha detto la cantante di Linger Awhile all’inizio del suo discorso di accettazione. “Grazie mille per questo ...