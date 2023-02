La storia di Samara Joy | che ha vinto il Grammy come Nuova migliore artista del 2023

(Di lunedì 6 febbraio 2023)Joy, 23 anni, originaria del Bronx, New York City, si è fatta conoscere al college prima di diventare virale su TikTok nel 2020 con più di 1 milione di visualizzazioni. Nella giornata di ieri Joy si è portata a casa il premioBest New Artist aiAwardsJoy hacondiviso dal sito ufficiale deiAwards, battendo i colleghi nominati Anitta, Maneskin, Omar Apollo, Domi e JD Beck, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg. “Ho guardato voi tutti in TV per così tanto tempo“, ha detto la cantante di Linger Awhile all’inizio del suo discorso di accettazione. “Grazie mille per questo ...

...Joy che ha vinto anche nella categoria miglior album vocale Jazz. Quindi il 9 febbraio i ... Era favorita in tutte le categorie più importanti con il suo Renaissance, che racconta ladella ...... ma sono stati bruciati sul traguardo dalla cantante jazzJoy, 23enne del Bronx e idolo ... Just Like That, un brano folk tradizionale che racconta ladi un trapianto di cuore. Adele ha ...

Il gruppo italiano tornerà a Sanremo a bocca asciutta. Il premio "Best new artist" va a Samara Joy I Måneschin escono a mani vuote dalla sessantacinquesima edizione dei Grammy Award, che si sono tenut ...Harry Styles ha vinto il Grammy per l'album dell'anno, "Harry's House". Il premio è il più prestigioso tra quelli assegnati dalla Recording Academy, che vengono considerati l'Oscar della musica. Beyon ...