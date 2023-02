La situazione è spaventosa | abbiamo paura Le voci dall' inferno di Aleppo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il racconto da: "La gente è in strada e la terra continua a tremare. Attenzione perché può arrivare un terremoto peggiore"

Il racconto da Aleppo: "La gente è in strada e la terra continua a tremare. Attenzione perché può arrivare un terremoto peggiore" ...“Ci siamo trovati nelle zone coinvolte dal terremoto per puro caso. Ci sono macerie ovunque qui e la popolazione ha bisogno di aiuti subito. Mi sono spaventata tantissimo, ma per fortuna stiamo bene”.