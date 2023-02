La seconda stagione di Di4ri si farà | l’annuncio ufficiale

(Di lunedì 6 febbraio 2023)ha riscosso un inaspettato successo su Netflix e non solo tra i più giovani. La serie tv italiana, ambientata in un paesino di fantasia di nome Marina Piccola, ha saputo conquistare tutti con la sua semplicità e i suoi giovani protagonisti. La trama ha permesso agli adolescenti di oggi di rispecchiarsi nelle vicissitudini raccontante, mentre gli adulti sono stati catturati dall’effetto nostalgia. Nelle ultime ore, finalmente, è giunta la notizia tanto attesa: il titolo avrà unaè stato diffuso con un simpatico video su Instagram, dove gli attori giocano con un ciak. La piattaforma ha fatto sapere, tramite la didascalia, che le nuove puntate sono già in produzione. Cosa accadrà agli studenti della 3ªD? Sicuramente, nelle prossime settimane, verranno rilasciati ulteriori ...

In attesa della, Sky ha diffuso le prime foto scattate sul set , dove ritroviamo il protagonista Paapa Essiedu (visto in precedenza in Gangs of London e I May Destroy You ) e alcuni ...L'annuncio dellaLa trama di Loki 2 Il cast Il Dio Dell'Inganno: il cattivo più amato dagli spettatori Per tutti gli appassionati della Marvel Cinematic Universe ... l'attesa è finalmente finita!. Tom ...

Paramount+ ha rinnovato la serie tv 1923 per una seconda stagione Sky Tg24

The Last of Us: le paure di Bella Ramsey per la seconda stagione Tom's Hardware Italia

Progetto Lazarus: ecco le prime foto della seconda stagione Cinefilos.it

The Last of Us, secondo Craig Mazin potrebbe superare la seconda stagione! Everyeye Serie TV

Terminal List: confermata la seconda stagione e ordinata una serie prequel Cinefilos.it

Dallo scorso 1 febbraio è possibile vedere Mare Fuori 3 su Raiplay. Vi siete mai chiesti quali sono stati i luoghi in cui è stata girataLa Virtus Bologna è reduce da un ottimo periodo, vista la striscia di quattro vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega. Ci sono però anche delle brutte notizie per Sergio Scariolo, che dovrà fa ...