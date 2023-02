La scienziata Violette Impellizzeri e il cosmo | l’astronomia va raccontata | è sogno | fantasia e intuito INTERVISTA | con un messaggio per studenti e i docenti

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 6 febbraio 2023) La maggior parte di noi conosce le grandi figure e le storie della scienza: una mela che cade sulla testa di Isaac Newton. Einstein che escogita al formula E = mc2. Marie Curie che isola il radio che un giorno l'avrebbe uccisa. La maggior parte della scienza non è, però, né affascinante né pubblica. La maggior parte degli scienziati non diventa mai un nome familiare, ma si impegna, in maniera costante, con un impegno indescrivibile, e nella quotidianità, in un lavoro che può salvare, e talvolta salverà, vite umane, risolvere problemi e far avanzare progredire la qualità della vita. La scienza riguarda tutti noi, che lo sappiamo o no. Ecco perché la scienza è importante. L'articolo .