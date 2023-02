La “Scasada del Zenerù” e le meraviglie di Ardesio in onda su Sky

(Di lunedì 6 febbraio 2023). I viaggi di “Una gita fuoriporta” fanno tappa in Lombardia, ad, un’amabile meta turistica nota per i suoi paesaggi montani ed il Santuario della Madonna delle Grazie, ma non solo. Questo amabile borgo ogni anno accoglie in un clima festoso migliaia di visitatori per partecipare ad un’antica tradizione popolare: ladel, ovvero, la cacciata del freddo gennaio. La serie tv original Una gita fuoriporta si pone l’obiettivo di raccontare, in modalità sempre più cross-mediale, il Bel Paese che sa sorprenderci con le sue tradizioni, storie, musei e paesaggi mozzafiato, luoghi che incantano e che ci fanno innamorare anche di quel buon vivere quotidiano. David Romano, giornalista e conduttore della serie tv, ci traghetterà nel momento clou della festa con l’accensione del falò nella sera del 31 ...

Siamo in pieno gennaio e il freddo inverno si fa sentire, ma ad Ardesio si stanno preparando per scacciare Zenerù e aprire la strada all'arrivo della primavera. La tradizione della "Zeneru", proposta dalla Pro Loco Ardesio , tornerà dopo due anni di festa ridotta a causa della pandemia e si farà sentire in tutta la sua forza, con il suo solito chiasso, i sorrisi, il ...

E' l'antico rito della tradizione popolare del posto e simboleggia la cacciata del mese di gennaio, vale a dire dell'inverno più freddo, quello che metteva a dura prova agricoltura e pastorizia in mon ...Come ogni anno. Un successone di gente e di emozioni. La ‘Scasada del Zenerù’ è una vera e propria tradizione e non c’è pandemia che tenga, anzi, nel post covid sembrano ancora di più le persone che ...