La Roma batte di misura il Como | 2-1 del Milan sulla Juventus | agganciata dalla Viola al 2° posto

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Negli anticipi della 16ª giornata di Serie A Tim vincono, Fiorentina e, pareggio invece nello scontro tra Pomigliano e Parma nella parte bassa della classifica. La capolista non sbaglia sul campo insidioso dele passa grazie alla rete di Andressa nel primo tempo. Allo stadio “Ferruccio Trabattoni” di Seregno, dopo un avvio ordinato delle padrone di casa, le undici di Spugna guadagnano metri e dopo qualche tentativo impreciso di Haavi, Giacinti, Linari e Wenninger, le capitoline sbloccano il parziale al minuto 26. Errore di Beretta tra i pali, Giacinti si avventa sul pallone ma colpisce il palo, sulla ribattuta Andressa è precisa col mancino. 1-0 per le giallorosse e ottavo gol per la brasiliana nel campionato in corso (solo uno in meno di quelli totalizzati nelle precedenti 35 presenze nel torneo). Le lariane provano ...