La paura di Montella per il terremoto in Turchia «Continue scosse di assestamento | siamo in balia degli eventi»

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ore diinanche per l’allenatore italiano Vincenzo, che si trova a Istanbul con il suo Adana Demirspor che avrebbe dovuto giocare contro Umraniyespor. La partita è stata annullata dopo il terribileiniziato la scorsa notte e che sta ancora flagellando il Sud-Est dellacon diversedi. «Ce ne sono in continuazione – ha spiegatoall’agenzia Ansa –tutti preoccupati e in». Pur trovandosi a circa 1.000 km dall’epicentro, lesono state avvertite nitidamente anche nella città turca a Ovest, spiega, preoccupato anche per la situazione ad Adana, la ...

... dice, 'un volo speciale per i familiari che sono ancora ad Adana, i giocatori, lo staff, per andare ad Antalya'. L'ansia e laderivano anche dalle informazioni frattemntarie.

CALCIO - Il giocatore è stato estratto dalle macerie senza vita. A riportarlo è l'allenatore Yàlmaz Vural: "Ho dato alla squadra due giorni di ferie dopo la par ...