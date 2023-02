(Di lunedì 6 febbraio 2023) "E' unacosìper" . Queste le parole dellaPaolache gioca nel VakifBank Spor di Istanbul, in un post su Instagram sul terremoto che ha colpito ...

"E' una notizia così triste, prego per tutti" . Queste le parole dellaPaola Egonu che gioca nel VakifBank Spor di Istanbul, in un post su Instagram sul terremoto che ha colpito la Turchia. "Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando ...... laLucia Bosetti e il cestista John Egbunu. Bosetti è di Albizzate , ha 33 anni e ... L'exha utilizzato Instagram per tranquillizzare tutte le persone che le hanno chiesto notizie: ...

La pallavolista azzurra Egonu in Turchia: “Notizia triste, prego per tutti “ Globalist.it

Terremoto, si ferma tutto lo sport in Turchia. Disperso l'ex calciatore del Chelsea, Atsu RaiNews

Paola Egonu a Vanity Fair: "Un figlio Vivrebbe lo schifo che ho vissuto io" Sky Sport

Telenuovo | Razzismo. I giovani danno ragione a Paola Egonu: "C'è ... TG Padova

Papa Francesco ha ricevuto gli azzurri della pallavolo Tuttosport

«Qui ad Adana la situazione è drammatica: stiamo cercando in qualsiasi modo di uscire dalla città ma ad ora pare molto difficile». Lucia Bosetti , azzurra ..."Ero a casa, dormivo, ho sentito la scossa, era notte e siamo scesi tutti per strada", questa la testimonianza a Tgcom24 della pallavolista azzurra Lucia Bosetti dopo il terremoto che ha duramente col ...