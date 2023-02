La Ong “Sea Eye” sbarca 106 migranti a Napoli | festa e cori da stadio degli attivisti di sinistra video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Sono cominciate poco prima delle 15 per concludersi in serata le operazioni di sbarco dalla nave Ong “Sea Eye” nel porto di. A bordo 106, 20 dei quali necessitavano di ricovero in ospedale: 18 andranno all’Ospedale del Mare e 2 all’ospedale pediatrico Santobono. Proprio loro sono stati i primi a scendere dalla nave battente bandiera tedesca e arrivata nel porto dial molo 21, dove ad attenderli hanno trovato Protezione civile, forze dell’ordine e personale dell’Asl, ma anche decine diche hanno intonatoda. L’arrivo della nave nel porto napoletano è stato accolto, infatti, da una delegazione della ong Mediterranea – Saving humans e didiche con microfono e cassa sta dando il benvenuto ai ...