La nave Ong a Napoli | il meteo frena lo sbarco | l' affondo di De Luca

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Laprocede lentamente ma la situazione a bordo è critica, e non solo per i due morti già accertati. Tra i 107 migranti della Sea Eye, che dovrebbe attraccare, tempo permettendo,...

AGI/Vista - "Io penso che sia normale dire che se si parla di opera di salvataggio, si salva qualcuno e si mette in salvo. Ma se salvi qualcuno e lo lasci sullaper settimane, quello non è salvataggio, è traghetto. E il traghetto non si può fare", le parole di Meloni all'evento del centrodestra in vista delle elezioni regionali nel Lazio.Napoli . Dopo due drammatici soccorsi nel mediterraneo centrale la 'Sea eye 4',di unatedesca, approderà domani a Napoli con a bordo 107 migranti provenienti dall'Africa: più di 35 sono minori molti dei quali in condizioni fisiche davvero precarie. Ci sono anche due ...

La nave Ong Sea Eye 4 era stata indirizzata a Pesaro, ma dopo le proteste le è stato assegnato un porto più vicino, quello di Napoil. A bordo trasporta 109 migranti e anche due… Leggi ...La presidente del Consiglio Meloni si scaglia ancora contro le Ong, e difende il decreto Piantedosi: “Se la tua opera è di salvataggio, quando ...