La Marino Guarano di Melito a #cuoriconnessi

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ladiparteciperà ain occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete Ladiparteciperà acon circa 200 studenti. Referente del progetto la professoressa Annalisa Cictiello.è un evento streaming della Polizia di Stato e di Unieuro organizzato in occasione del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete che ricade il 7 febbraio. Un evento che ha l’obiettivo di educare i ragazzi all’utilizzo responsabile della rete e delle tecnologie digitali. Un riscatto per la scuola che – nel corso degli anni, nonostante l’impegno del corpo docente – è finita al centro di fatti di cronaca per ...