La lite Mourinho-Zaniolo racconta la sindrome dell’auto-sconfitta che affligge Roma Repubblica

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Latra l’allenatore della, José, e Nicolò, peril male atavico chela Capitale: la, scrive Sandro Bonvissuto, che firma l’articolo dedicato al tema è una città che riesce, come nessun’altra, “a tenere insieme bellezza e bruttezza. Quelle che gli ha inflitto la vita”. I suoi cittadini “sono obbligati a viverne anche le miserie. E non sono poche”. “il casoche si colora di dolorose epistole, una società che finge di non capire come gli unici boni a giocà a pallone qui siano Dybala, Smalling, e quel che l’anagrafe ci ha lasciato di Matic. E allora niente, andiamo ...

Gennaro Gattuso è così, nel bene e nel male. Piuttosto complicato che riesca a fingere uno stato d'animo diverso da ciò che sente dentro. E' uno di quegli allenatori, alla '' per capirci, che quando ha un problema te lo dice senza troppi giri di parole. A farne le spese è stato un giornalista spagnolo che, durante la conferenza stampa che ha preceduto la gara di ...'Il rifiuto di Zaniolo, furia Roma' in spalla, dove trova spazio la sfida tra Spalletti e. ... In alto 'Zaniolo in Premier, ècon la Roma'. 'Tuttosport' si focalizza sulla Juve con un 'ci ...

Mourinho, silenzi e stoccate (a Candela e Tiago Pinto): «I tifosi non fischino Zaniolo» ilmessaggero.it

Roma, il calciatore torna in gruppo: Mourinho lo inserisce in lista UEFA SportPaper.it

Roma: lite con Mourinho, la società conferma tutto CalcioMercato24.com

Quella volta in cui José Mourinho venne arrestato Cronache di spogliatoio

Roma, Karsdorp resta: Mourinho adesso vuole recuperarlo Corriere dello Sport

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Mourinho-Karsdorp, c’è di nuovo intesa Il terzino destro è finito da circa un mese, considerata la sosta Modiale, fuori rosa per via della lite con il mister Mourinho. L’olandese accusato di ...