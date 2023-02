La Lazio di Sarri si ferma a Verona | Pedro non basta ai biancocelesti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Finisce con un pareggio il postico della 21a giornata di Serie A tra Hellas: arisponde Ngonge. Per il posticipo della 21a giornata di Serie A l’Hellasospita ladi Maurizio. Motivazioni altissime in entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono approfittare del ko dello Spezia contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ma era un'altra, che ancora non aveva recepito i dettami di, come invece ha fatto quella attuale.... che ha chiuso la domenica calcistica, scendono in campo il Verona e laper il primo dei posticipi del lunedì validi per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. Maurizio- ...

Eurorivali - Lazio, sulla strada di Sarri il Cluj campione di Romania e un portiere italiano TUTTO mercato WEB

Lazio, Sarri: 'Immobile non è al top, ecco di cosa ha bisogno' Calciomercato.com

Calciomercato Lazio: Sarri vorrebbe uno come Raspadori in attacco Lazio News 24

FORMELLO - Lazio, tutti i migliori per la Champions: le scelte di Sarri La Lazio Siamo Noi

SERIE A - Pareggio tra Verona e Lazio: vantaggio di Pedro a fine primo tempo, pari di Ngonge nella ripresa. Lazovic colpisce un palo.Si è concluso in parità il match tra Verona e Lazio al Bentegodi, a Pedro ha risposto Ngonge. I biancocelesti tornano a casa con un solo punto, sprecando così l'occasione ...