La Juve viaggia alla media di un infortunio a gara In cinque anni saltate 180 partite Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Ladello Sport dedica un focus agli infortuni sempre più numerosi nella. Quella in corso è la peggior stagione delle ultime. Lainfortuni non era mai stata così alta. “Parliamo di unadi 1,32 stop a partita, mai così alta nemmeno nel 2021-22, quella del ritorno di Allegri in bianconero, che era stata la più nefasta con unadello 0,92. Il dato meno confortante è quello relativo ai ko muscolari e tendinei: ladi un. Un’incidenza alta che non può non avere ripercussioni sul campo, visto che il tecnico finora non è mai riuscito ad avere tutti gli uomini a disposizione”. Allegri sperava di riuscirci a inizio ...