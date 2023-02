(Di lunedì 6 febbraio 2023) Dopo il lunghissimo articolo che abbiamo pubblicato venerdì scorso, in redazione sono piovute segnalazioni di trasmissioni televisive dove viene fatta disin maniera subdola. Sarebbe bellissimo avere una vera redazione per guardare tutte le trasmissioni che ci avete segnalato e trattarle come fatto nel caso di Omnibus della settimana scorsa, purtroppo a lavorare su BUTAC siamo principalmente io e Noemi come sapete voi che ci leggete con costanza, entrambi con altri lavori da seguire. Faremo il possibile. La prima che ci avete segnalato è una puntata di, trasmissione di Rai, andata in onda il 31 gennaio 2023. La puntata viene così presentata sul sito di RaiPlay: Insetti e larve nel piatto? No grazie! dicono gi esperti intervenuti a, ...

Chissà se sapevano, o se hanno fattodi niente. Fatto sta che in questi giorni in Procura a ... mettere in piazza queste cose che contributo ha dato al servizio che l'dovrebbe fare ...Non si può in questi casi fardi niente: filmare una scena di violenza nei confronti di un'... Partecipa con noi all'. Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it Facebook: https://www.

La finta informazione di Casa Italia Butac

Avvocatessa finta ma vera ladra Vittima un'anziana - Cronaca ... IL GIORNO

Cospito, Serracchiani: 'Via Donzelli e Delmastro. Dispiace che Meloni faccia finta di niente' Repubblica TV

Giornale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare Il Punto Coldiretti - Giornale di informazione per le imprese del sistema agroalimentare

Baschirotto e Strefezza, il Lecce espugna Cremona Ticino Notizie

La finta informazione di Casa Italia. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.Roma, finti postini picchiano e rapinano anziana di 96 anni: arresati due ventenni Si sono finti postini che dovevano consegnare un pacco per conto del figlio. Questa la scusa per farsi aprire la port ...