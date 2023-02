La Fifa istituisce un gruppo di lavoro sugli agenti

(Di lunedì 6 febbraio 2023) A seguito dell’entrata in vigore del regolamentodi calcio (FFAR), laha istituito undidi calcio formato da rappresentanti delle parti interessate del calcio professionistico e delle organizzazioni didi tutto il mondo. Unche fungerà da organo consultivo permanente in relazione alle questioni relative L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Dopo l'entrata in vigore del FFAR, laha già ricevuto 2.249 richieste di licenza, attraverso laAgent Platform. I candidati idonei a sostenere l'esame di agente di calciopotranno ...Nel 1960 , nasce la Federazione calcistica del Qatar , che a sua volta nel 1970la ... Lo permette la, del resto: se un calciatore maggiorenne gioca per almeno cinque anni in un paese, e ...

