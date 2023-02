(Di lunedì 6 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 6 ...

E prima di correre a festeggiare con i compagni si gira verso lae avvicina l'indice al naso in un gesto che zittisce, con i fatti, gli insulti appena incassati. Il precedente Dopo il trionfo ...Il giudice ha deciso la chiusura dellalaziale così colpendo tutti e non i colpevoli ... In Spagna la Liga ha deciso di intervenire finalmente denunciando penalmente la feccia che...

La curva lo insulta, Calhanoglu tira il corner del gol e la zittisce La Gazzetta dello Sport

Calhanoglu zittisce la curva del Milan dopo l'assist per Lautaro ... Fanpage.it

Insulti razzisti, respinto il ricorso della Lazio contro la chiusura della Curva Nord RaiNews

Vergognoso a La Spezia, dalla Curva coro contro Maradona: i fatti CalcioNapoli1926.it

Gds – Gli altri tifosi seguiranno la Curva Per ora valanga di insulti per Skriniar ma… fcinter1908

I tifosi dello Spezia hanno insultato Diego Armando Maradona durante la partita con il Napoli allo stadio Picco.(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Dopo gli insulti e gli striscioni di contestazione contro Nicolò Zaniolo, sale a livelli critici la tensione attorno al giocatore della Roma, che ha ha chiesto di ...