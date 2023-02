La comunità internazionale si mobilita Mattarella a Erdogan | L' Italia vi è vicina

(Di lunedì 6 febbraio 2023) AGI - Silaper soccorrere e sostenere la popolazione turca, dopo il terremoto che la notte scorsa ha provocato centinaia, forse migliaia di vittime e feriti. "Ho appreso con profonda tristezza e seguo con attenzione le notizie sul sisma che ha così gravemente colpito la zona sud orientale della Turchia, causando numerosissime vittime e feriti. In questo momento di lutto l', con sentimenti di partecipe solidarietà, al dolore dell'amico popolo turco". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergioin un messaggio al presidente turco Recep Tayyip. "Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti - cui auguriamo un pronto ristabilimento - e alle squadre di soccorso" prosegue ...

Lasi mobilita per portare aiuto alle popolazioni colpite dal violento sisma. 6 febbraio 2023...ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico - consolari italiane dell'area per verificare le condizioni delle...

TERREMOTO, FONTANA: INTERVENTO IMMEDIATO COMUNITA ... 9 colonne

Terremoto: La Russa, ‘auspico pronta reazione comunità internazionale’ La Ragione

Terremoto in Turchia e Siria. P. Bahjat (parroco Aleppo): "Una ... Servizio Informazione Religiosa

La comunità internazionale si mobilita. Mattarella a Erdogan: "L'Italia ... AGI - Agenzia Italia