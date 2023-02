La cocaina | i figli | la scuola | indagato il presidente dell' Eintracht

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Peter Fischer, patron del prossimo avversario del Napoli in Champions League, è finito sotto inchiesta per acquisto e possesso illegale di stupefacenti

BUNDESLIGA - Sotto accusa anche la madre e il figlio 25enne. Il fratello minore, di 13 anni, l'avrebbe consumata a scuola con un amico.Il pubblico ministero di Francoforte ha avviato un'indagine nei confronti del presidente dell'Eintracht Francoforte, Peter Fischer, per acquisto e possesso illegale di cocaina.