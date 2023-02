Kvaratskhelia e Osimhen mi hanno ricordato Vialli e Mancini

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Il Napoli decide che è ora di vincere, e vince. Dopo un primo tempo così e così, nel secondo tempo aumenta i giri quanto basta per chiudere e prendersi una partita che negli anni passati era più facile perdere che portare a casa e che quest’anno, invece, si vince quasi senza nemmeno sudare. Ad un’analisi superficiale delle azioni da gol, queste potrebbero sembrare il semplice prodotto di errori grossolani della difesa avversaria, anzi di veri e propri regali fatti alla squadra azzurra. Ed in effetti, i gol arrivano come effetto palese di errori avversari, nessuno può metterlo in dubbio. Sono, però, ad un’analisi più approfondita delle situazioni di gioco che liprodotti, errori in cui i giocatori dello Spezia incappano per manifesta e chiara paura degli avversari, quella paura che ti toglie lucidità anche nei momenti che sembrano di più facile gestione del ...

